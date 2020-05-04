За сутки на коронавирус в Абхазии проверили еще 10 человек

Всего с начала пандемии в Абхазии новым типом инфекции заразились три человека. Двое пациентов выздоровели после лечения в Гудаутской больнице, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на COVID-19 в Абхазии прошли 10 человек, ни у кого из них не был подтвержден диагноз "коронавирус".

Таким образом новых случаев заболевания в республике не выявлено.

В понедельник на сайте администрации Краснодарского края появилась информация о том, что жители Кубани заразились коронавирусом от людей, прибывших из Абхазии, Москвы и Хабаровска.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии опровергла информацию о том, что коронавирус мог попасть из республики в Россию. Случаи завоза из Абхазии в Россию коронавирусной инфекции не подтвердил Роспотребнадзор, уточнила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.