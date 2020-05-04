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За сутки на коронавирус в Абхазии проверили еще 10 человек

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (419)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200504/1030053783/Za-sutki-na-koronavirus-v-Abkhazii-proverili-esche-10-chelovek.html

Всего с начала пандемии в Абхазии новым типом инфекции заразились три человека. Двое пациентов выздоровели после лечения в Гудаутской больнице, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на COVID-19 в Абхазии прошли 10 человек, ни у кого из них не был подтвержден диагноз "коронавирус".

Таким образом новых случаев заболевания в республике не выявлено. 

© Sputnik / Евгений Биятов
Не подтвердилось: СЭС Абхазии опровергла данные о завозе COVID-19 из республики в Россию

В понедельник на сайте администрации Краснодарского края появилась информация о том, что жители Кубани заразились коронавирусом от людей, прибывших из Абхазии, Москвы и Хабаровска.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии опровергла информацию о том, что коронавирус мог попасть из республики в Россию. Случаи завоза из Абхазии в Россию коронавирусной инфекции не подтвердил Роспотребнадзор, уточнила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (419)


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