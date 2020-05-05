Анкваб представил коллективу Минэкономики нового руководителя

Кристина Озган, назначенная накануне вице-премьером и министром экономики Абхазии, уже сегодня отправится в рабочую поездку в Москву.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб представил коллективу Министерства экономики нового руководителя Кристину Озган, сообщили в пресс-службе министерства. Анкваб отметил, что многие члены коллектива знают Озган по прошлой работе.

"Проблемы у нас были, сейчас их стало еще больше. И поэтому деятельность министерства очень важна для страны. Предлагаю эту работу значительно улучшить и сделать так, чтобы число проблем, которые наседают, становилось меньше", - сказал премьер.

Он также сообщил, что уже сегодня Кристина Озган отправится в рабочую поездку в Москву.

В свою очередь Озган пообещала, что работа по модернизации экономической системы, проводимая прежним руководством министерства, будет продолжена.

"Сегодня многие задаются вопросом - зачем в такое сложное время люди идут во власть? Я отвечу кратко - надо работать", - подчеркнула министр.

И.о. первого заместителя министра экономики Заур Гулиа передал от имени бывшего главы ведомства Адгура Ардзинба, который находится за пределами Абхазии, слова благодарности коллективу и пожелания успехов в работе Кристине Озган.

О назначении Кристины Озган вице-премьером и министром экономики Абхазии стало известно накануне. Указ об этом подписал президент Аслан Бжания.

Биография Кристины Озган

Кристина Озган родилась 30 сентября 1973 года. В 1996 году окончила экономический факультет Абхазского государственного института, позже защитила кандидатскую диссертацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

С 2000 по 2002 годы работала ведущим специалистом Управления экономики и прогнозирования администрации Сухума, с 2002 по 2003 годы – начальником отдела экономических программ Торгово-промышленной палаты Абхазии.

С 2003 по 2005 годы Кристина Озган занимала должность начальника экономического отдела Кабинета министров Абхазии. В январе 2005 года Озган была назначена заместителем министра экономики Абхазии, а в феврале того же года – министром экономики республики.

С 2011 по 2014 годы Кристина Озган работала заместителем руководителя Администрации президента Абхазии, а с 2014 по 2017 годы – генеральным директором ООО "Апсны-ойл".

С 2017 года по настоящее время Озган занимает должность генерального директора ООО "РН-Абхазия".

Замужем, двое сыновей.

До Озган пост главы Минэкономики занимал Адгур Ардзинба, уступивший на президентских выборах в марте 2020 года Аслану Бжания.