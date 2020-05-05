Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 мая

В среду в республике дневная температура не поднимется выше +18°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В среду 6 мая в Абхазии ожидается облачность, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, во второй половине дня погода прояснится, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды от слабого до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-90%.