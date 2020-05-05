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Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 мая

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (379)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200505/1030058087/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-6-maya.html

В среду в республике дневная температура не поднимется выше +18°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В среду 6 мая в Абхазии ожидается облачность, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, во второй половине дня погода прояснится, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С,  днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды от слабого до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (379)


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