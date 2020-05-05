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Более сотни граждан отправили на карантин в гостиницу Сухума

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (422)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200505/1030060669/Bolee-sotni-grazhdan-otpravili-na-karantin-v-gostinitsu-Sukhuma.html

На сегодняшний день в Абхазии не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В гостинице Сухума на карантине находятся более сотни граждан, недавно приехавших из-за границы, сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса.  

"В Абхазии организованы пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в гостинице "Айтар" в городе Сухум на карантине находятся 111 граждан, вернувшихся из-за рубежа", говорится в сообщении оперштаба.

Всего за прошедшие сутки в Абхазии тестирование на коронавирус прошли четыре человека. Результат всех тестов был отрицательным.

Работа таможенной службы на КПП Псоу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Проблем нет: первые вернувшиеся из России в Абхазию курсанты поселились в санатории

Таким образом, сегодня в республике нет активных случаев заболевания. В апреле коронавирус был подтвержден у трех граждан. Двое из них выздоровели и были выписаны из больницы. Заболевшая пожилая женщина скончалась от осложнений. 

На прошлой неделе член Координационного штаба по защите населения от коронавируса Алхас Джинджолия сообщил о возвращении в Абхазию из России группы курсантов. Все они были отправлены на карантин в "Айтар", 14 дней они будут находиться под наблюдением врачей. В конце карантина у всех еще раз возьмут тесты, только после всех этих процедур их отпускают домой.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (422)


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