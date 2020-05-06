Фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение трехлетнего Нарта Гамгия

Трехлетнему Нарту Гамгия врачи диагностировали страшное заболевание - лейкемию. Уже больше года малыш борется за жизнь. Сейчас ему необходим дорогостоящий европейский препарат для продолжения лечения.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение трехлетнего Нарта Гамгиия, сообщила директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия. Мальчик страдает лейкемией и сейчас проходит лечение за границей.

"Недавно дедушка с бабушкой, которые проживают в селе Кындыг, обратились в фонд "Ашана" за помощью. Рассказали ситуацию о своем внуке, который за границей проходит курс лечения от лейкемии. В настоящее время для лечения Нарту потребовалось дорогостоящее европейское лекарство", - рассказала Джинджолия.

При перевозке препарата необходимо выдерживать определенный температурный режим, поэтому нужен специальный мини-холодильник. Лекарство вместе со холодильником обходится почти в полмиллиона рублей.

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Больших усилий стоил и процесс поиска и доставки препарата. Лекарство европейское, а сейчас в связи с пандемией коронавируса почта отказывалась перевозить дорогостоящий препарат. К решению проблемы подключились неравнодушные люди, в том числе соотечественница Хибла Амичба, которая проживает в Германии.

КБФ "Ашана" объявил о сборе средств на покупку препарата Нарту Гамгия.

"Мы буквально вчера объявили сбор средств. Люди очень активно участвуют в сборе, перечисляют средства, делают репосты с информацией в социальных сетях. Мы надеемся, что в ближайшее время соберем всю необходимую сумму. Препарат жизненно необходимый. Врачи сказали, что на данном этапе достаточно одной упаковки этого лекарства, дальше уже время покажет. Если ребенок пойдет на поправку, то лекарство в дальнейшем уже не понадобится", - добавила Джинджолия.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".