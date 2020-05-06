Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 мая

В четверг в республике дневная температура не поднимется выше +20°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. В четверг 7 мая в Абхазии ожидается умеренная облачность, ночью и до полудня местами возможен умеренный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды от слабого до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-90%.