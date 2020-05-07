Лучше, чем ожидали: Министерство по налогам и сборам Абхазии сообщило о потерях в апреле

Пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам республики Георгий Габуния рассказал на радио Sputnik Абхазия о том, сколько потерял бюджет государства в апреле и что может помочь выправить ситуацию.

Министр по налогам и сборам Даур Курмазия доложил премьер-министру Абхазии Александру Анкваб, что из-за резкого спада платежей за первые четыре месяца этого года план по сбору налогов и других отчислений выполнен на 84,3%.

Sputnik

Риски и ожидания

Как уточнил пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуния, представленные главой ведомства Дауром Курмазия цифры о налоговых отчислениях за апрель носят предварительный характер. После процедуры сверки этих данных с Управлением казначейства страны, картина оказалась не намного, но все же оптимистичнее.

Габуния не стал вдаваться в подробности этой работы, так как окончательный отчет будет опубликован на сайте министерства в пятницу 8 мая. Причину снижения налоговых отчислений прежде всего он связывает со спадом деловой активности, вызванным ограничительными мерами, которые были введены в Абхазии с 28 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В виду сложившейся неблагоприятной экономической ситуации для снижения финансовой нагрузки на налогоплательщиков бывший и.о. главы государства Валерий Бганба подписал декрет, согласно которому плательщики специального налога на отдельные виды деятельности и патентной системы налогообложения освобождаются от уплаты указанных видов налогов за период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

"Надо отметить, что это самая многочисленная категория налогоплательщиков. Также надо отметить, что на отчисления повлияли закрытие границы, спад по импорту и экспорту, спад деловой активности в целом и ситуация в России", - отметил Габуния.

Прогнозы по поводу возможного развития событий в финансово-экономической сфере не только в Абхазии, но и за ее пределами, Габуния дает осторожно. Он считает, если границы будут закрыты до конца года и режим самоизоляции не будет отменен, то отрицательная динамика сбора налогов сохранится. Это может привести к сокращению поступлений в бюджет страны примерно на 50%.

Выправить ситуацию и наверстать упущенные потери будет возможно в случае, если курортно-летний сезон все же состоится. При этом, сказал Габуния, многое зависит от платежеспособности потенциальных гостей.

Картина в целом

Некоторые владельцы предприятий и торговых объектов не стали дожидаться официального разрешения от государства и возобновили работу раньше срока. По мнению Габуния, это не повлияет на общую обстановку в области сбора налогов, так как существенная часть налогоплательщиков будет пользоваться послаблениями до конца мая 2020 года.

Пресс-секретарь ведомства подчеркнул, что спад наблюдается не по всем последним четырем месяцам, а только в апреле.

"По итогам трех месяцев у нас выполнение плана на 101%. В цифрах – это около шести миллионов рублей. И это еще с учетом того, что у нас была не совсем стабильная политическая обстановка, а также не весь март был рабочим. Резкий спад пошел в апреле, но так как отчеты формируются по нарастающему итогу, вся ситуация отразилась в общем", - сказал Георгий Габуния.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия во вторник 5 мая, она была посвящена вопросам исполнения плана по налоговым поступлениям в бюджет в период карантинных мер.

По словам Курмазия, фактическое поступление за апрель текущего года составило 72,2 миллиона рублей при плановом показателе – 185,5 миллиона рублей. Таким образом, выполнение за четыре месяца составило 575 миллионов рублей при плановом показателе 682 миллиона рублей.

Кроме того, Курмазия сообщил главе правительства о том, что сейчас обсуждается разработка и применение механизмов отсрочки уплаты некоторых налоговых платежей, неприменения штрафов и санкций в отношении налогоплательщиков и изменения налогового периода для отдельных видов платежей. Премьер-министр одобрил перспективу введения таких мер.