Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В праздничные дни в Абхазии ожидается неустойчивая погода, временами дождь, температура днем не поднимется выше +18 градусов.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В выходные дни, 9, 10, 11 мая в Абхазии ожидается неустойчивая погода.

В субботу облачно, ночью и до второй половины дня дождь, в воскресенье и понедельник днем преимущественно без осадков, вечером и ночью местами туман, морось, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды +15°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.