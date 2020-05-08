Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В выходные дни, 9, 10, 11 мая в Абхазии ожидается неустойчивая погода.
В субботу облачно, ночью и до второй половины дня дождь, в воскресенье и понедельник днем преимущественно без осадков, вечером и ночью местами туман, морось, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +15°С.
Относительная влажность воздуха 70-90%.