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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (382)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200508/1030085660/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye.html

В праздничные дни в Абхазии ожидается неустойчивая погода, временами дождь, температура днем не поднимется выше +18 градусов.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В выходные дни, 9, 10, 11 мая в Абхазии ожидается неустойчивая погода. 

В субботу облачно, ночью и до второй половины дня дождь, в воскресенье и понедельник днем преимущественно без осадков, вечером и ночью местами туман, морось, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды +15°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.           

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (382)


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