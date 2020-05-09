Минздрав: четверо заболевших COVID-19 - абхазские студенты из Москвы

Все четверо заболевших помещены в Гудаутскую районную больницу, где им предоставляется необходимое лечение. Состояние студентов оценивается как удовлетворительное.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Четверо заболевших коронавирусной инфекцией - абхазские студенты, прибывшие из Москвы, сказал на брифинге в Сухуме министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

"Как известно, вчера оперативным штабом была озвучена информация о том, что по результатам исследований, которые были проведены в лаборатории Республиканской СЭС, у нас четыре новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Эти люди из числа наших граждан, прибывших в Абхазию из Москвы студентов, которые находились на самоизоляции в условиях обсервационного учреждения", - отметил Цахнакия.

Цахнакия уверен, что в Абхазии будут еще случаи коронавирусной инфекции и в осенний период прогнозируется новая волна этого заболевания. Он не исключает, что возможно, руководству страны придется ужесточить карантинные меры.

В пятницу 8 мая оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщил о том, что у четверых граждан Абхазии выявлен COVID-19.

Третьего мая в гостинице на 14-дневный карантин поселились первые курсанты, вернувшиеся из России в Абхазию.

До вчерашнего дня в республике не было зафиксировано новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Абхазии коронавирус был диагностирован у троих человек. Двое из которых выздоровели после лечения в Гудаутской больнице и были отпущены домой, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.

Власти Абхазии продлили ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса до 15 мая. Обе границы страны закрыты для иностранцев.