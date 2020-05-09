Оперштаб сообщил, что через границу Абхазии "просачиваются" неучтенные граждане

У четверых студентов из Абхазии, которые обучаются в российских вузах, в пятницу 8 мая, был выявлен COVID-19.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Есть данные о том, что государственную границу Абхазии пересекают неучтенные граждане, сказал на брифинге в Сухуме член Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия.

"Сегодня государственная граница стала тем рубежом, которая отделяет наше эпидемиологическое благополучие от реальных проблем. Подготовлен список мероприятий, которые мы предлагаем к исполнению теперь уже в новой ситуации – это усиление медицинского контроля и вообще контроля на границе. Не хочется никого безосновательно упрекать, но, тем не менее, есть данные о том, что "просачиваются" неучтенные граждане. Есть факты, на которые надо реагировать. Приходится повторить фразу – "мы же вас предупреждали", но несмотря на это штаб демонстрирует готовность к решению этих проблем", - сказал Джинджолия.

Джинджолия не исключает, что в такой ситуации могут возникнуть информационные взбросы, которые не будут соответствовать действительности.

В связи с этим он призвал население страны сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам и обращаться к специалистам по поникшим вопросам по горячей линии.

В пятницу 8 мая оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщил о том, что у четверых граждан Абхазии выявлен коронавирус.

Все заболевшие - студенты, которые вернулись на родину из России.

Ранее коронавирус был диагностирован у троих жителей республики. Двое пациентов выздоровели после лечения в Гудаутской больнице и были отпущены домой, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.