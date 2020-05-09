Семейный "Бессмертный полк": как жители Гудауты вспоминают воевавших предков

Через несколько часов после того, как в Гудауте завершилась церемония по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, с фотографиями предков к памятнику в честь павших защитников Родины пришла семья Герлиани, с которой пообщался корреспондент Sputnik.

К тому времени город и площадь перед памятником были уже почти пустыми. Лишь изредка на пути встречались автомобили, а пешеходов и вовсе не было. Всего в десяти метрах от места, где проходила торжественная церемония, живет один из ветеранов Великой Отечественной войны Даратиа Капба, к которому с минуту на минуту должны были приехать руководители страны, чтобы поздравить его с юбилеем.

Бадри Есиава, Sputnik

Прибытия политиков корреспондент Sputnik дожидался в машине. Неподалеку припарковался автомобиль, из которого вышли две женщины, мужчина и трое детей. В руках они держали фотографии на деревянных дощечках. С такими же снимками потомки защитников Родины в последние годы выходили на улицы в рамках акции "Бессмертный полк", которая в этом году была переведена в онлайн-режим из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на ограничения, семья Герлиани не стала нарушать традиции и решила провести эту акцию памяти в узком кругу. По рассказу главы семейства Мурада, на снимках изображены дед Зосим Цкуа и брат деда Дикран Цкуа, а также дедушка его супруги Варлам Хелая. Все они сумели пройти ту войну и вернуться домой.

"Мой дед Зосим Цкуа получил инвалидность на войне. Он был ранен в ногу, и она у него не сгибалась. Был удостоен ордена Красной звезды. История его брата была трагичнее. В годы войны он числился пропавшим без вести, так как был пленен и содержался в концлагере, но ему удалось сбежать", - поделился Герлиани.

© Sputnik / Бадри Есиава Семья Герлиани провела акцию "Бессмертный полк"

Казалось бы, война позади и можно начинать жизнь сначала, но испытания для Дикрана Цкуя на этом не закончились. Через некоторое время после возвращения домой он был объявлен врагом народа и арестован. В ту пора такое часто случалось с теми, кто побывал в плену у фашистов. Вернуться домой ветерану удалось лишь после смерти Иосифа Сталина.

Единственное, что Цкуа рассказал своим близким, – это то, что все эти годы он находился в шахте и два раза видел солнце. Где именно его держали, семье неизвестно. Плен и арест не сломили Цкуа, и многие могли бы позавидовать его силе, здоровью. По воспоминаниям Мурада, брат его деда был довольно спортивным человеком и ходил к ним в гости из Гудауты в село Белая речка исключительно пешком. А это около десяти километров.

"Ни дедушка, ни его брат про войну никогда не рассказывали. Хотя, насколько я знаю, дедушка тоже был в плену и тоже совершил побег. Кажется, именно тогда ему прострелили ногу", - рассказал Герлиани.

© Sputnik / Бадри Есиава Семья Герлиани провела акцию "Бессмертный полк"

Супруга Мурада Мадина Хелая деда Варлама живым не застала, но ей известно, что на войну он ушел в 1941 году. Был ранен в 1943 году и почти полгода он находился в госпитале. Вероятно, из-за ранения он дальше не мог продолжать воевать и его отозвали с воинской службы. Несмотря на то, что жил Хелая в Гегечкорском районе Грузии, его отправили работать в Ткуарчалские шахты. Почему именно туда, его внучке неизвестно.

На фронтах Великой Отечественной войны воевало более 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17 тысяч из них не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.