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Школьник из Сухума победил в шахматном онлайн-турнире в честь 75-летия Победы

© CC0
В Абхазии
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121910
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200510/1030098898/Shkolnik-iz-Sukhuma-pobedil-v-shakhmatnomonlayn-turnire-v-chest-75-letiya-Pobedy.html

Шахматный турнир был организован представительством Россотрудничества при поддержке Федерации шахмат Абхазии.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. В Абхазии состоялся шахматный турнир, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила Федерация шахмат Абхазии.

В соревнованиях, проходивших в формате онлайн приняли участие более 30 шахматистов, представляющих все города и районы республики.

"В результате острой и интересной борьбы абсолютным победителем турнира стал учащийся 10 класса Сухумской СШ №10 Леон Шамба", - говорится в сообщении. 

Свою победу в турнире Леон посвятил участнику Великой Отечественной войны, участнику Итальянского движения Сопротивления, своему прадеду - Султану Давидовичу Папба.

© Foto / Федерация шахмат Абхазии
Республиканский шахматный турнир посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Среди школьников лучших результатов достигли Тристан Кварацхелия и Сарида Лаквитава .

Приз как самый юный участник получил 8-летний Нестор Багателия.

Среди ветеранов первенствовал президент Федерации шахмат Константин Тужба.

Наиболее отличившимся участникам соревнования руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха вручил памятные кубки и медали. 

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