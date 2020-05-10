Умерла вдова писателя Георгия Гулиа Валентина Гулиа

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Ушла из жизни вдова писателя Георгия Гулиа Валентина Гулиа, об этом на личной страничке в Facebook сообщила ее дочь Татьяна Гулиа.

"Сегодня, 10 мая, ушла из жизни моя мама, Гулиа Валентина Григорьевна, 1930 года рождения, вдова писателя Георгия Гулиа", - говорится в сообщении.

Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования известному журналисту, первому заместителю генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Георгию Гулиа по случаю смерти его матери Валентины Гулиа.

"Ваша семья пользуется в Абхазии большим уважением. Дети и внуки основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа достойно представляют нашу страну. Валентина Григорьевна была верной подругой, соратником своего супруга, известного советского писателя Георгия Дмитриевича Гулиа. Разделяем с вами боль утраты самого близкого человека-матери. Прошу передать слова соболезнования и поддержки всем членам вашей семьи",- отмечается в телеграмме соболезнования.

Георгий Гулиа - абхазский и русский писатель, сын основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Автор трилогии "Друзья из Сакена", а также романов "Каштановый дом", "Черные гости", "Водоворот", "Фараон Эхнатон" и многих других произведений.