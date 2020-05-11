В Сухуме угнали машину благотворительного фонда "Рука помощи" с медгрузом

Благотворительный фонд "Рука помощи" занимается помощью осужденным, их семьям, а также малоимущим семьям в Абхазии.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Служебная машина благотворительного фонда "Рука помощи" была угнана ночью 9 мая, рассказала Sputnik учредитель фонда Агнешка Филиппова.

В угнанной машине находились личные документы директора фонда и гуманитарная медицинская помощь для сотрудников и заключенных ИВС Сухума, Гагры и СИЗО в Дранде - медицинские перчатки, пять литров антисептика и 500 инсулиновых шприцов.

"Наша работа практически остановлена, чтобы развезти медпомощь нам нужно будет заказывать такси", - рассказала она.

По словам Филипповой, в тот же день владельцы автомобиля обратились с заявлением в Министерство внутренних дел.

"Сотрудники посмотрели камеры и сообщили, что в 2:30 ночи машина выехала из двора. Потом нам набрали знакомые и рассказали, что на этой неделе в нашем районе угнали уже две машины", - объяснила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БФ РУКА ПОМОЩИ АБХАЗИЯ (@rukapomoshiabkhazia) 10 Май 2020 в 2:47 PDT

Благотворительный фонд "Рука помощи" работает в Абхазии с 2017 года. Одно из главных направлений фонда - духовно-нравственное восстановление, гуманитарная помощь и юридические консультации для осужденных. Фонд также помогает семьям осужденных и малоимущим семьям в Абхазии.

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