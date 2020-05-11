18:19 11 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.87
  • EUR80.00
Поиск
Важно:

В Сухуме угнали машину благотворительного фонда "Рука помощи" с медгрузом

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
2610 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200511/1030103781/V-Sukhume-ugnali-mashinu-blagotvoritelnogo-fonda-Ruka-pomoschi-s-medgruzom.html

Благотворительный фонд "Рука помощи" занимается помощью осужденным, их семьям, а также малоимущим семьям в Абхазии.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Служебная машина благотворительного фонда "Рука помощи" была угнана ночью 9 мая, рассказала Sputnik учредитель фонда Агнешка Филиппова.

В угнанной машине находились личные документы директора фонда и гуманитарная медицинская помощь для сотрудников и заключенных ИВС Сухума, Гагры и СИЗО в Дранде - медицинские перчатки, пять литров антисептика и 500 инсулиновых шприцов.

"Наша работа практически остановлена, чтобы развезти медпомощь нам нужно будет заказывать такси", - рассказала она.

По словам Филипповой, в тот же день владельцы автомобиля обратились с заявлением в Министерство внутренних дел.

"Сотрудники посмотрели камеры и сообщили, что в 2:30 ночи машина выехала из двора. Потом нам набрали знакомые и рассказали, что на этой неделе в нашем районе угнали уже две машины", - объяснила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от БФ РУКА ПОМОЩИ АБХАЗИЯ (@rukapomoshiabkhazia)

Благотворительный фонд "Рука помощи" работает в Абхазии с 2017 года. Одно из главных направлений фонда - духовно-нравственное восстановление, гуманитарная помощь и юридические консультации для осужденных. Фонд также помогает семьям осужденных и малоимущим семьям в Абхазии.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Музыкант и филантроп: лидер группы U2 Боно отмечает 60-летие
COVID-19 ударил по военной верхушке США: вирус подозревают у командира Нацгвардии
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться