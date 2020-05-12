Центризбирком Абхазии назначил выборы на освободившиеся депутатские мандаты

Всего в законодательной власти освободилось четыре мандата, которые ранее занимали Аслан Бжания, Александр Анкваб, Дмитрий Дбар и Юрий Хагуш.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Центризбирком Абхазии назначил на 12 июля выборы на освободившиеся депутатские мандаты, сообщил корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Тамаз Гогия.

"В соответствии с 37 статьей закона "О выборах депутатов" и на основании того, что четверо депутатов досрочно прекратили свои полномочия, сегодня мы назначили дату повторных выборов по тем округам, по которым освободились депутатские мандаты", - прокомментировал Гогия.

Глава Центризбиркома отметил, что в ЦИКе утвердили календарный план работы, рекомендовали представить в Кабмин смету расходов на выборы по четырем округам. Также утвердили все необходимые документы для регистрации кандидатов и проведения выборов.

Выборы пройдут по:

Кындыгскому избирательному округу №31,

Гудаутскому избирательному округу №18,

Бзыбскому избирательному округу №10,

Отхарскому избирательному округу №14.

Всего в законодательной власти освободилось четыре мандата, которые ранее занимали президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, министр внутренних дел Дмитрий Дбар и и.о. главы Гагрского района Юрий Хагуш.

4 мая все они сложили с себя депутатские полномочия.

Постановления о сложении полномочий депутатов были рассмотрены и приняты в результате тайного голосования. На освободившиеся места должны быть избраны новые депутаты.

Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.