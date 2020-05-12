Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 мая

В среду в республике дневная температура поднимется до +23°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. В среду 13 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, днем временами дождь, местами возможна гроза, к вечеру погода прояснится, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление в норме, будет повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды от слабого до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-80%.