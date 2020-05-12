19:48 12 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.43
  • EUR79.44
Поиск
Важно:

Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (383)
199 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200512/1030113289/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-13-maya.html

В среду в республике дневная температура поднимется до +23°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. В среду 13 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, днем временами дождь, местами возможна гроза, к вечеру погода прояснится, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление в норме, будет повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С,  днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды от слабого до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-80%. 

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (383)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Страны Европы выходят из карантина
Пожар в больнице Петербурга унес пять жизней: кадры последствий
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться