Теймураз Хишба назначен министром туризма Абхазии

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Теймураз Хишба наначен министром туризма указом президента Абхазии Аслана Бжания, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее Бжания утвердил структуру Кабинета министров. В итоге количество министерств увеличилось с 12 до 14. В том числе был реорганизован Госкомитет по курортам и туризму в министерство.

Теймураз Хишба родился 10 марта 1986 года в Тбилиси. В 2001 году окончил Гагрскую среднюю школу №2 , а в 2007 году факультет физкультуры и спорта Абхазского государственного университета.

С 2002 по 2008 годы Хишба учился в Российском государственном торгово-экономическом университете. С 2002 по 2004 годы работал менеджером и заместителем директора в московской медицинской компании ООО "Эстетика".

В 2007 году работал специалистом Унитарного предприятия администрации Гагрского района "Районный центр рекламы". С 2007 по 2009 годы был менеджером по продажам московского предприятия ООО "Николя Тибо".

С 2010 по 2011 годы Теймураз Хишба занимал должность инструктора Комитета по делам молодежи и спорта администрации Гагрского района, а с 2011 по 2012 годы - директор унитарного предприятия "Гагра-Свет" администрации Гагрского района. С 2012 по 2014 - заведующий отделом по курорту и туризму администрации Гагрского района. С 2013 по 2014 годы был начальником этого отдела.

В 2014 году Хишба был назначен на должность заместителя главы администрации Гагрского района. В 2016 году он занял должность председатель РПП "Единая Абхазия" Гагрского района.