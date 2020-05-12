Назначен и.о. главы Ткуарчалского района

Временное исполнение обязанностей главы администрации Ткуарчалского района 25 марта было возложено на заместителя главы администрации Ткуарчалского района Виталия Квициния.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Исидора Дочия исполняющем обязанности главы администрации Ткуарчалского района.

"В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности главы администрации Ткуарчалского района Дочия Исидора Шалодиевича", - говорится в указе.

© Foto / пресс-служба Президента Дочия Исидор

Экс-глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия подала в отставку 25 марта, сославшись на свое обещание покинуть свой пост при любом исходе повторных выборов президента Абхазии.

Исидор Дочия родился 14 марта 1967 года в Ткуарчале. С 1988 по 1992 годы занимался предпринимательской деятельностью.

Принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, был награжден орденом Леона и орденом Мужества.

С 1994 по 1998 годы работал директором Ткуарчалского хлебозавода. С 1999 по 2013 годы работал директором ООО "Скорпион 1". В 2011 году окончил Российский Государственный социальный университет по специальности "менеджмент организации".

С 2007 по 2011 годы и с 2011 по 2015 годы был депутатом Ткуарчалского районного собрания. С 2014 по 2020 годы работал заместителем директора Республиканского унитарного предприятия "ДД и Д".

С 2017 года был командиром 1 Стрелкового полка в звании подполковника. Дочия - член политсовета политической партии "Амцахара".