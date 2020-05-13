Конкурс на лучший памятник Владиславу Ардзинба продлен до 30 декабря

Конкурс на лучший памятник первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба проводится Государственной комиссией по монументальному искусству при Кабинете министров.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Сроки приема заявок на участие в конкурсе на лучший проект памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба продлены до 30 декабря, рассказала Sputnik исполняющий обязанности министра культуры Эльвира Арсалия.

"Сроки конкурса сдвигаются в связи с ограничительными мерами, так как эти два месяца повлияли на дальнейшую работу конкурсной комиссии. Условия остаются теми же, конкурс международный, в нем могут принять участие скульпторы, художники, архитекторы не только из Абхазии", - объяснила она.

За лучший проект памятника предусмотрена премия - 200 000 рублей. Конструкция будет установлена на площади Свободы в Сухуме.

Согласно условиям конкурса, представить работы могут граждане и творческие коллективы. Критерии отбора - соответствие содержания работы предложенной программе конкурса, художественная выразительность и оригинальность образа, содержание и качество подачи авторской идеи.

Владислав Ардзинба – ученый и политик, который определил судьбу современной Абхазии. Он возглавил республику в один самых сложных периодов истории Абхазии и стал основателем государственности современной Абхазии.

В 1989 году Владислава Ардзинба избрали народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР, где он провел огромную работу, направленную на повышение статуса автономных республик. В годы Отечественной войны народа Абхазии Владислав Ардзинба стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу. 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года его всенародно избрали на второй президентский срок.

Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.

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