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Владислав Ардзинба

Конкурс на лучший памятник Владиславу Ардзинба продлен до 30 декабря

© Фото : ardzinba
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200513/1030118851/Konkurs-na-luchshiy-pamyatnik-Vladislavu-Ardzinba-prodlen-do-30-dekabrya.html

Конкурс на лучший памятник первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба проводится Государственной комиссией по монументальному искусству при Кабинете министров.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Сроки приема заявок на участие в конкурсе на лучший проект памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба продлены до 30 декабря, рассказала Sputnik исполняющий обязанности министра культуры Эльвира Арсалия.

"Сроки конкурса сдвигаются в связи с ограничительными мерами, так как эти два месяца повлияли на дальнейшую работу конкурсной комиссии. Условия остаются теми же, конкурс международный, в нем могут принять участие скульпторы, художники, архитекторы не только из Абхазии", - объяснила она.

За лучший проект памятника предусмотрена премия - 200 000 рублей. Конструкция будет установлена на площади Свободы в Сухуме.

Владислав Григорьевич Ардзинба. Архивное фото.
© Фото : с сайта В.Г. Ардзинба
Памятник Владиславу Ардзинба появится в Абхазии

Согласно условиям конкурса, представить работы могут граждане и творческие коллективы. Критерии отбора - соответствие содержания работы предложенной программе конкурса, художественная выразительность и оригинальность образа,  содержание и качество подачи авторской идеи.

Владислав Ардзинба –  ученый и политик, который определил судьбу современной Абхазии. Он возглавил республику в один самых сложных периодов истории Абхазии и стал основателем государственности современной Абхазии. 

В 1989 году Владислава Ардзинба избрали  народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР, где он провел огромную работу, направленную на повышение статуса автономных республик. В годы Отечественной войны народа Абхазии Владислав Ардзинба стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу. 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года его всенародно избрали на второй президентский срок. 

Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года. 

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