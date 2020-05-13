Курсантов, нарушающих дисциплину во время изоляции в Абхазии, могут отчислить

Десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Республике Абхазия на 12 мая.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Курсантов, находящихся на изоляции в гостинице "Айтар" и нарушающих дисциплину, могут исключить из вузов, сказал врио министра обороны Абхазии Беслан Цвижба на заседании оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции в среду 13 мая.

Руководство Минобороны Абхазии объявит о своем решении по отношению к курсантам на общем собрании студентов и их родителей в ведомстве после окончания карантина.

Премьер-министр республики Александр Анкваб поддержал эту инициативу и напомнил курсантам о необходимости соблюдения дисциплины. Он также призвал их родителей и ответственные органы тщательнее контролировать ситуацию, проводить беседы со студентами.

В Абхазии на 12 мая зафиксировано десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все пациенты - студенты российских вузов, которые вернулись на родину и находились на обязательном карантине в гостинице "Айтар". Больные проходят лечение в Гудаутской центральной районной больнице.

В апреле коронавирус был диагностирован у троих граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.