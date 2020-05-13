Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 мая

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Минздрав Абхазии: обязательный карантин для некоторых граждан закончится 14 мая На обязательном карантине в обсервационном учреждении в Сухуме находятся в настоящее время 258 человек, 218 из них курсанты. 337

Налогоплательщики задолжали в бюджет Абхазии с 2018 года 132 миллиона рублей Министерство по налогам и сборам Абхазии обязано предоставлять отчет о проделанной работе по взысканию задолженностей по налогам в Кабмин и передавать материалы в Службу судебных исполнителей Минюста. 441