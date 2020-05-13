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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (384)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200513/1030121493/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-14-maya.html

В четверг в республике дневная температура поднимется до +24°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. В четверг 14 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 764 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С,  днем от +19°С до +24°С.

Температура морской воды +16°С.

Волнение морской воды от слабого до значительного.

Относительная влажность воздуха 50-80%. 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (384)


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