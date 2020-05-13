Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 мая

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. В четверг 14 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - 764 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды от слабого до значительного.
Относительная влажность воздуха 50-80%.