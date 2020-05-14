В полном объеме: мост через реку Чагрыпш откроется после ремонта

Реконструкция моста заняла около двух месяцев и обошлась в шесть миллионов рублей, средства были выделены из резервного фонда президента Абхазии.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Движение по мосту через реку Чагрышп на 15-м километре автотрассы "Псоу-Ингур" откроется в четверг 14 мая в полном объеме, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель ГК "Абхазберегозащита" Игорь Казанба.

По его словам, строительные работы по восстановлению конструкции моста проводились около двух месяцев. Во время работ было обнаружено проседание пролетного строения моста, разрушение опорных частей, смещение балок, что могло привести к полному разрушению пролетной части моста и создать проблемы для передвижения транспорта от российско-абхазской границы в сторону Гагры и других городов.

"После того как смета прошла экспертизу, "Абхазберегозащита" занялась работой, было перекрыто движение по одной половине моста, разобрано пролетное строение, отремонтированы и поставлены на место балки, усилены опоры был решен вопрос укладки асфальта", - рассказал он.

Реконструкция моста обошлась в шесть миллионов рублей и была профинансирована из бюджета резервного фонда президента Абхазии.

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