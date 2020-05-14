Члены ЮРПА предложили Абхазии подготовить предложения по пересечению границы для туристов

Заседание членов Южно-российской Парламентской Ассоциации в формате видеоконференции с участием депутатов Парламента Абхазии проходит в режиме видеоконференции 14 и 15 мая.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в ходе заседания Южно-российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) предложил председателю комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Парламента Абхазии Алхасу Джинджолия сформулировать предложение по правилам пересечения российско-абхазской границы туристами в случае снятия ограничений.

По словам Джинджолия, на КПП "Псоу" необходимо либо организовать для туристов при въезде в республику лабораторный пункт для исследования на коронавирус, либо обязать туристов предоставлять справки о состоянии их здоровья.

"Наше население обеспокоено этим вопросом, не хотелось бы, чтобы туристы стали предметом кривотолков", - отметил он.

Алексей Черняк отметил, что вопрос международного туризма также широко обсуждается жителями России, и предложил Джинджолия сформулировать предложения для его детального рассмотрения в рамках работы Южно-российской Парламентской Ассоциации.

XXXII конференция Южно-российской Парламентской Ассоциации приступила к работе 14 мая. В этом году участники в связи с эпидемиологической ситуацией в мире будут работать в формате видеоконференции в течение двух дней. Участники намерены обсудить более 30 вопросов в различных сферах.

Южно-российская Парламентская Ассоциация была создана 25 апреля 2001 года, как консультативный совещательный орган для осуществления законотворческой деятельности, установления межпарламентского сотрудничества и решения иных важнейших вопросов.

На сегодняшний день в состав Парламентской Ассоциации входят восемь постоянных членов (Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея, Дума Астраханской области, Волгоградская областная Дума, Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, Законодательное Собрание Краснодарского края, Законодательное Собрание Ростовской области, Государственный Совет Республики Крым и Законодательное Собрание города Севастополя) и четыре ассоциированных членов (Народное Собрание Республики Ингушетия, Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Парламент Республики Северная Осетия-Алания, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия вступил в Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию на правах ассоциированного членства 30 сентября 2005 года решением VI Конференции Южно-российской Парламентской Ассоциации.