Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 мая

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. В пятницу 15 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды от слабого до значительного.
Относительная влажность воздуха 60-80%.