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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 мая

© Foto / Константин Грецов
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (385)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200514/1030129194/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-15-maya.html

В пятницу в Абхазии потеплеет, днем температура воздуха на территории республики может подняться до +27°С.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. В пятницу 15 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С,  днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +16°С.

Волнение морской воды от слабого до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

 

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (385)


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