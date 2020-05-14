Аслан Бжания продлил ряд карантинных мер в Абхазии до июня

С 15 мая разрешена деятельность кафе при соблюдении особых условий, также возобновляются междугородние пассажирские перевозки.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о дальнейшем применении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19. Часть ограничений отменяется.

Согласно документу, до 1 июня 2020 года в Абхазии продлеваются следующие карантинные меры:

Продуктовые, сельскохозяйственные и вещевые рынки в городе Сухум и районах будут работать в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки). Санитарно-эпидемиологическим службам систематически будет организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий рынков.

Запрещается проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий.

Запрещается проведение свадебных, торжественных и иных мероприятий.

Приостановлена на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания для проведения мероприятий.

Запрещена туристская и экскурсионная деятельность на территории республики. Приостановлена деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами. © Sputnik / Евгений Биятов Еще два случая заболевания коронавирусом выявлено в Абхазии

Запрещено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.

Ограничен въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением: работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы; водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки; машинистов грузовых поездов.

Запрещена деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.

Запрещена работа спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.

Запрещено оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

Запрещена до 1 июня 2020 года деятельность учреждений культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники).

Запрещена деятельность детских дошкольных учреждений.

Отменены занятия в школьных образовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения выпускных экзаменов в 11 классах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.

Отменены занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия в текущем учебном году, за исключением проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым указанными учреждениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.

Запрещена деятельность образовательных кружков, спортивных школ, танцевальных и репетиционных залов (секций) до 1 июня 2020 года.

Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запрещено направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 1 июня 2020 года.

Часть карантинных мер решено снять. С 15 мая, согласно распоряжению президента:

Возобновляется работа объектов общественного питания с расстановкой столов с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метров) с обязательным использованием обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), за исключением проведения свадебных, торжественных и иных мероприятий.

Возобновляются с 15 мая 2020 года междугородние пассажирские перевозки.

Руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 1 июня 2020 года рекомендовано освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия поручено организовать до 1 июня 2020 года круглосуточное дежурство в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу медицинской бригады. Также эти ведомства должны обеспечить изоляцию граждан на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Министерству иностранных дел Республики Абхазия приказано информировать МВД о лицах, получивших свидетельство на возвращение.