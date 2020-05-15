Аслан Бжания представил нового главу Ткуарчалского района

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Ткуарчалского района нового главу Исидора Дочия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Исидора Шолодиевича знаете хорошо, я уверен, что вы будете слаженно работать", - сказал президент.

Аслан Бжания поблагодарил бывших руководителей Ткуарчалского района за работу, за их вклад в развитие региона.

"Все помнят заслуги ткуарчалцев в новейшей истории Абхазии. К сожалению, государство еще не сумело решить все проблемы района и его жителей. Мы будем уделять особое внимание Ткуарчалу и ткуарчалцам", - сказал Аслан Бжания.

Новое руководство района в первую очередь должно создать атмосферу доверия друг к другу, сказал президент. Глава государства подчеркнул, что разобщенность мешает развиваться стране.

"Надо отходить от тяжелого наследия прошлого. Мы один народ и вместе должны строить наше государство. И в решении кадровых вопросов мы придерживаемся этого принципа", - подчеркнул Аслан Бжания.

Исидор Дочия в свою очередь поблагодарил президента Абхазии за оказанное доверие.

"Постараюсь не подвести ни президента, ни себя и своих коллег. Я буду работать честно. Это то, что я могу обещать сейчас", - сказал Исидор Дочия.

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