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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (386)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200515/1030140487/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye.html

В выходные дни, 16 и 17 мая, погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет неустойчивая.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 мая, в Абхазии ожидается неустойчивая погода. В субботу прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В результате смены циклона на антициклон в воскресенье ночью и до полудня местами возможен дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление в норме, будет расти.

Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +16°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (386)


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