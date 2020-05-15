Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни, 16 и 17 мая, погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет неустойчивая.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 мая, в Абхазии ожидается неустойчивая погода. В субботу прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В результате смены циклона на антициклон в воскресенье ночью и до полудня местами возможен дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление в норме, будет расти.

Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +16°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.