Главным инструментом был родной язык: памяти Владимира Капба

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Безвременная кончина Владимира Капба - большая потеря, в первую очередь, для абхазской национальной журналистики, считает председатель Союза писателей Вахтанг Абхазоу.

"Ушел из жизни творческий человек, который свою жизнь посвятил абхазской журналистике. Я сейчас даже не вспомню, как произошло знакомство с Владимиром Капба. Мы жили и работали в одном социо-культурном пространстве", - вспоминает Абхазоу.

Близко Абхазоу и Капба подружились в редакции газеты "Апсны". Туда Капба перешел с Абхазского радио. Тогда, как отметил Абхазоу, с радио в печатную журналистику переводили только людей с особым талантом, которые могли себя проявить. Так как периодическая печать имела большую силу.

"Я там уже работал несколько лет, когда он после Абхазского радио перешел в нашу редакцию. С тех пор мы работали вместе более 30 лет", - отметил Вахтанг Абхазоу.

В газете "Апсны" на тот момент существовали различные отделы. Владимир Капба работал в редакции культуры корреспондентом. Затем он возглавил отдел.

"За все эти годы, безусловно, он получил колоссальный опыт. Тогда даже за один год работы можно было стать настоящим профессионалом. Владимиру Капба всегда было легко работать. Его талант был многогранным", - подчеркнул Абхазоу.

В редакции газеты, как отметил председатель Союза писателей, талант Капба проявился еще больше. Он отражал в газете всю культурную жизнь страны, писал об интересных деятелях культуры, литературы, искусства. Он по-особому умел пользоваться родным языком, который был для него главным инструментом.

"Это настолько чистый и звучащий язык был. В профессиональной деятельности главным инструментом Капба был родной язык, который ему и помогал", - вспоминает Абхазоу.

И во время Отечественной войны народа Абхазии газета "Апсны" выходила как и прежде. Владимир Капба какое-то время продолжал работать там, как и раньше. Но после смерти единственного сына Владимир сам уходит на фронт.

"Для него эта потеря стала очень болезненной. Капба решает отправиться на фронт. После войны он возвращается в редакцию газеты "Апсны", трудился в кругу своих друзей. Владимир Капба и в радости, и в беде стоял всегда рядом со своими близкими, со своим народом. Он был так воспитан", - добавил Вахтанг Абхазоу.

14 мая на 72-м году жизни скончался заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-апша" III степени Владимир Капба.

Читайте также: