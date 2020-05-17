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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 мая

© Sputnik / Константин Грецов
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (387)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200517/1030150206/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-18-maya.html

В понедельник в Абхазии дневная температура воздуха опустится до +22°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В понедельник 18 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С,  днем от +17°С до +22°С.

Температура морской воды +16°С.

Волнение морской воды от слабого до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (387)


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