Назначен врио председателя СГБ Абхазии

12 мая президент Абхазии Аслан Бжания освободил от занимаемой должности Зураба Маргания, который был председателем СГБ с 2014 года.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Указом президента Абхазии Аслана Бжания временно исполняющим обязанности председателя Службы государственной безопасности республики назначен Роберт Киут, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Киут будет совмещать пост врио с должностью заместителя председателя СГБ. Новый руководитель был представлен личному составу в понедельник 18 мая президентом Асланом Бжания.

12 мая глава государства освободил от занимаемой должности Зураба Маргания, который был председателем СГБ с 2014 года. Временно исполнял обязанности главы СГБ Владимир Арлан.

Роберт Киут родился 7 января 1980 года в селе Киндги Очамчырского района. В 1997 году окончил среднюю школу N 7 в Сухуме и поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет по специальности "Национальная экономика".

С 2002 по 2003 год проходил военную службу в Пограничном отряде Службы государственной безопасности Абхазии.

С 2003 года по настоящее время являлся сотрудником СГБ республики. С 2011 года занимал руководящие должности в различных подразделениях СГБ.

Читайте также: