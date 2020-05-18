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Назначен врио председателя СГБ Абхазии

© Foto / пресс-служба президента Абхазии
В Абхазии
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30210
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200518/1030154299/Naznachen-vrio-predsedatelya-SGB-Abkhazii.html

12 мая президент Абхазии Аслан Бжания освободил от занимаемой должности Зураба Маргания, который был председателем СГБ с 2014 года.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Указом президента Абхазии Аслана Бжания временно исполняющим обязанности председателя Службы государственной безопасности республики назначен Роберт Киут, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Киут будет совмещать пост врио с должностью заместителя председателя СГБ. Новый руководитель был представлен личному составу в понедельник 18 мая президентом Асланом Бжания.  

12 мая глава государства освободил от занимаемой должности Зураба Маргания, который был председателем СГБ с 2014 года. Временно исполнял обязанности главы СГБ Владимир Арлан.

Роберт Киут родился 7 января 1980 года в селе Киндги Очамчырского района. В 1997 году окончил среднюю школу N 7 в Сухуме и поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет по специальности "Национальная экономика".

С 2002 по 2003 год проходил военную службу в Пограничном отряде Службы государственной безопасности Абхазии.

С 2003 года по настоящее время являлся сотрудником СГБ республики. С 2011 года занимал руководящие должности в  различных подразделениях СГБ.

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