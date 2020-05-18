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Независимо от официалього старта: глава МЧС Абхазии поручил готовиться к турсезону

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (474)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200518/1030154550/Nezavisimo-ot-ofitsialogo-starta-glava-MChS-Abkhazii-poruchil-gotovitsya-k-tursezonu.html

Часть ограничительных мер по борьбе с COVID-19 продлена в Абхазии до 1 июня. В том числе запрещены въезд на территорию республики туристов, бронирование санаториев, отелей и экскурсионная деятельность.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния дал указания сотрудникам ведомства, независимо от официального старта турсезона в республике, исходя из ситуации по борьбе с распространением коронавируса, готовиться к курортному сезону, сообщает пресс-служба.

Квициния отметил важность обеспечения безопасности граждан республики и гостей во время курортного сезона, отдыхающих как на море, так и в горах Абхазии.

Глава ведомства также поручил руководителям подразделений провести проверку готовности пляжей, наличия на них спасательных пунктов. В местах, где купание опасно для жизни, должны быть установлены запретительные знаки.

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии поручено осуществить соответствующий мониторинг совместно с главами районных администраций.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции абхазо-российская граница закрыта для туристов, согласно последнему распоряжению властей Абхазии запрет действует до 1 июня.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (474)


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