Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 мая

Во вторник в Абхазии дневная температура воздуха поднимется до +23°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Во вторник 19 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды от слабого до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-80%.