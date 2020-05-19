ЮНИСЕФ передал детской поликлинике и роддому Абхазии гуманитарную помощь

В рамках первой партии гуманитарной помощи медучреждениям Абхазии было представлено около 20 тысяч единиц средств индивидуальной защиты.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ поставил средства индивидуальной защиты в детскую поликлинику Сухума и Республиканский роддом Абхазии.

Гуманитарная помощь состояла из дезинфицирующих средств, разовых перчаток, масок, респираторов, халатов и пособий по правильному использованию средств индивидуальной защиты. Всего в рамках первой поставки было предоставлено около 20 тысяч единиц средств защиты для медперсонала.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы будем активно распределять первую поставку гуманитарного груза среди детских поликлиник и родильных отделений Абхазии. Мы считаем, что очень важно защитить медиков от предполагаемых инфекционных заболеваний. Помимо передачи средств индивидуальной защиты, мы будем содействовать в проведении тренингов по профилактике и контролю инфекционных заболеваний", - отметил руководитель Сухумского офиса детского фонда ООН Уильям Хэнлон.

Глава родильного отделения Республиканского роддома Белла Пилия поблагодарила фонд за оказанную помощь и отметила, что средства защиты будут распределены по шести отделениям медучреждения.

Министерство здравоохранения получило первую партию гуманитарного груза от ЮНИСЕФ со средствами индивидуальной защиты © Sputnik / Томас Тхайцук

Министерство здравоохранения получило первую партию гуманитарного груза от ЮНИСЕФ со средствами индивидуальной защиты © Sputnik / Томас Тхайцук

Министерство здравоохранения получило первую партию гуманитарного груза от ЮНИСЕФ со средствами индивидуальной защиты © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Министерство здравоохранения получило первую партию гуманитарного груза от ЮНИСЕФ со средствами индивидуальной защиты

"Любая помощь нам очень полезна. Хочу сказать, что все женщины, которые попадают к нам в приемный покой, проходят предварительное обследование - измеряется температура, происходит сбор анамнеза. Пока что женщин с явным подозрением на коронавирус не было. Но мы считаем, что каждый человек, который к нам поступает, должен быть принят так, как будто у него инфекция, потому что сказать на 100 процентов, что человек не был в контакте с больным, мы не можем", - отметила она.

Представители ЮНИСЕФ также отметили, что в рамках первой партии гуманитарной помощи, средства индивидуальной защиты будут поставлены в городские и районные детские поликлиники и родильные отделения.

Международная организация Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) работает в Абхазии с 2014 года и помогает работникам сферы здравоохранения в укреплении профессиональных навыков и применении международных стандартов.

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