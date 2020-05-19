Отец "Каданса": воспоминания об Александре Алавердяне

Вечером 18 мая ушел из жизни руководитель детского музыкального ансамбля "Каданс" Александр Алавердян. О том, каким он был музыкантом и человеком в интервью Sputnik рассказали его коллеги и одна из первых участниц "Каданса" Софья Тарба.

Александр Алавердян создал популярную детскую группу "Каданс" в 2014 году. Коллектив успешно выступал как в республике, так и за его пределами, "Каданс" ни раз становился лауреатом международных конкурсов.

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Как создавался "Каданс"

О том, как создавался детский музыкальный коллектив "Каданс" в интервью Sputnik рассказал коллега Александра Алавердяна Заур Гурзания, который также вложил усилия в появлении ансамбля.

"Помню, как он пригласил меня работать в музыкальную школу преподавателем. Я готовил для него барабанщиц, они учились у меня определенным навыкам, потом потихоньку начинали играть у него в коллективе. Практически все музыканты, которые у меня проходили учебу играли в "Кадансе", - рассказал он.

© Sputnik / Юбилейный концерт ансамбля "Каданс"

Руководитель "Каданса" был прекрасным человеком и знатоком своего дела, говорит Заур Гурзания.

"Все что он давал ребятам пригодилось им в жизни, они все смогли двигаться дальше, кто-то начал поступать в музыкальные заведения. Алик Алавердян давал реальный импульс детям, и дальше они могли двигаться без него. У него была одна группа, потом группа помладше, когда дети взрослели сами выбирали себе дорогу, но азы он давал им очень четко и профессионально", - сказал Гурзания.

Умение находить подход в работе с детьми давало положительный эффект, отмечает он.

"Он был очень грамотным в музыкальном смысле слова, хорошо умел работать с детьми, они относились к нему как к отцу, такие отношение были между ними", - сказал музыкант.

Об отношении к своему детищу говорит случай, который произошел на одном из последних конкурсов в котором участвовал "Каданс" в Москве, отмечает Заур Гурзания.

"Их засудили, им должны были дать первое место, но не дали, на этой почве он перенервничал и попал в больницу. Потом организаторы переиграли и дали "Кадансу" первое место. После этого его сердце прихватило и начало побаливать", - подчеркнул он.

© Sputnik / Юбилейный концерт ансамбля "Каданс"

Без Александра Алавердяна трудно предсказать судьбу "Каданса", отметил Гурзания.

"Я даже не знаю, как это дело будет двигаться без него, потому что кроме него над эстрадным направлением никто не работал. Я ему только помогал в этом, предоставлял учеников, которые играют на барабанах", - сказал он.

Одним из музыкантов, который работал с Александром Алавердяном был руководитель студии "Мзахара" Темур Симсим.

"Для всех стал большой неожиданностью уход из жизни Александра Алавердяна. Он отличался своим характером, был необычайно близок к людям, как говорят абхазы у него было большое сердце", - отметил Симсим.

Работа над созданием детского музыкального коллектива была одной из главных для Алавердяна, и ему с успехом удалось ее выполнить, сказал музыкант.

"Его уважали и любили как участники коллектива, так музыкальная общественность и, конечно, зрители. Профессионализм коллектива он поднял до такого уровня, что "Каданс" стал участвовать в международных конкурсах и одерживать в них победы", - подчеркнул Темур Сымсым.

Воспоминания ученицы

Солистка первого состава музыкального коллектива Софья Тарба говорит, что с Александром Алавердяном она познакомилась еще в 2014 году.

"Нас познакомила моя учительница по вокалу, она сказала, что ребятам нужна вокалистка. Но тогда я еще не подозревала, что будут музыканты, живой звук, это все для нас было новое. Алик Сергеевич всегда называл нас своими детьми, мы были его музыкальными детками, а он был нашим музыкальным папой", - говорит Софья.

Еще одной чертой Александра Алавердян было то, что он умел сплотить коллектив.

Ансамбль "Каданс" много гастролировал за пределами Абхазии, не смотря какое количество родителей участников группы было в поездке, Александр Алавердян мог заменить их, говорит Тарба.

© Sputnik / Ансамбль "Каданс". Репетиция

"Он всегда был рядом, всегда помогал, находил деньги, возил нас на гастроли", - сказала она.

Детский ансамбль "Каданс" был создан в 2014 году. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. В 2017 году музыкальный коллектив стал призером фестиваля "Азбука искусств" и дал сольный концерт в детском лагере "Артек". В 2018 году "Каданс" занял первое место на международном музыкальном конкурсе "Будущее планеты" в Санкт-Петербурге.

В 2019 году "Каданс" участвовал в международном фестивале детского и юношеского творчества "Будущее планеты", который прошел в Санкт-Петербурге. Эстрадно-джазовый коллектив ансамбля "Каданс" "Jazz from Kadans" стал лауреатом первой степени Международного конкурса.

© Sputnik Ансамбль "Каданс"

Детский музыкальный ансамбль "Каданс" стал лауреатом III степени в номинации "Эстрадный вокал" на международном конкурсе "Открытая Европа – открытая планета", который состоялся в марте 2019 года.

Позже были и другие яркие выступления юных абхазских музыкантов. Ансамбль "Каданс" также неоднократно принимал участие в благотворительных акциях.