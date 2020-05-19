23:08 19 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.39
  • EUR79.17
Поиск
Важно:

Экспресс-тесты и томограф: Минздрав произвел покупки для борьбы с COVID-19

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (483)
88 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200519/1030170277/Ekspress-testy-i-tomograf-Minzdrav-proizvel-pokupki-dlya-borby-s-COVID-19-.html

Общее число заболеваний коронавирусом, зафиксированных с апреля в Абхазии, составляет 25 человек к 19 мая.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Экспресс-тесты на одну тысячу исследований и томограф для Гудаутской ЦРБ приобрело Министерство здравоохранения Абхазии, об этом в эфире Абхазского телевидения рассказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия во вторник 19 мая.

"Вчера мы приобрели экспресс-тесты для диагностики иммуноферментного анализа на тысячу исследований. Мы уже заключили контракт на приобретение томографа фирмы Toshiba на 64 среза, которое будет установлено в Гудаутской больнице. Соответственно, это улучшит качественные характеристики в части диагностики. Хотя, рентгенологическая диагностика достаточно эффективная и мы пока пользуемся этими исследованиями", - отметил Цахнакия.

Он добавил, что у Минздрава есть все необходимые медикаменты для пациентов с коронавирусом из расчета на 700 человек. 750 коек одновременно будет возможно развернуть по всей республике, если это понадобится.

В Гудаутской больнице 350 коек, 40 из которых готовы к приему пациентов, 20 из них занято на сегодняшний день.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (483)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Краски карантинного Сухума: май в столице Абхазии
Из обсервации с бунтом: как вернувшиеся из России жители Киргизии отправились по домам
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться