Экспресс-тесты и томограф: Минздрав произвел покупки для борьбы с COVID-19

Общее число заболеваний коронавирусом, зафиксированных с апреля в Абхазии, составляет 25 человек к 19 мая.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Экспресс-тесты на одну тысячу исследований и томограф для Гудаутской ЦРБ приобрело Министерство здравоохранения Абхазии, об этом в эфире Абхазского телевидения рассказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия во вторник 19 мая.

"Вчера мы приобрели экспресс-тесты для диагностики иммуноферментного анализа на тысячу исследований. Мы уже заключили контракт на приобретение томографа фирмы Toshiba на 64 среза, которое будет установлено в Гудаутской больнице. Соответственно, это улучшит качественные характеристики в части диагностики. Хотя, рентгенологическая диагностика достаточно эффективная и мы пока пользуемся этими исследованиями", - отметил Цахнакия.

Он добавил, что у Минздрава есть все необходимые медикаменты для пациентов с коронавирусом из расчета на 700 человек. 750 коек одновременно будет возможно развернуть по всей республике, если это понадобится.

В Гудаутской больнице 350 коек, 40 из которых готовы к приему пациентов, 20 из них занято на сегодняшний день.