Подозреваемого в убийстве задержали в Гудаутском районе

Подозреваемый в тяжком преступлении был объявлен в розыск в декабре прошлого года, сейчас он находится в изоляторе МВД.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Сотрудники ОВД Гудаутского района задержали гражданина Абхазии Чакуа Атейба, 1982 года рождения, подозреваемого в убийстве человека и незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным предварительного следствия, 19 августа 2019 года "Атейба в результате внезапно возникшей ссоры из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия (автомата системы "Калашников") произвел множественные выстрелы в потерпевшего - жителя села Джирхуа, который от полученных ранений скончался на месте, а гражданин Атейба с места преступления скрылся", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратурой Гудаутского района в отношении Чакуа Атейба возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 УК (убийство) и части 1 статьи 217 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

"12 декабря 2019 года подозреваемый Чакуа Атейба был объявлен в розыск и по настоящее время скрывался от следствия и суда", - подчеркнули в МВД.

16 мая подозреваемый был задержан оперативниками Гудаутского РОВД и водворен в ИВС. Расследование в рамках возобновленного к производству уголовного дела проводит прокуратура района.

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