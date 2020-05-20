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Новых случаев нет: на коронавирус в Абхазии проверили еще 46 человек

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (488)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200520/1030177105/Novykh-sluchaev-net-za-sutki-na-koronavirus-v-Abkhazii-proverili-46-chelovek.html

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, с начала пандемии в Абхазии было диагностировано 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли еще 46 человек, у всех них диагноз коронавирус не подтвержден, продолжает информировать граждан оперативный штаб по защите населения от коронавируса. 

"34 человека сегодня в течение дня выписаны из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар", все они военные курсанты - 32 по линии Минобороны и два - Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не подтвержден",  - говорится в сообщении штаба.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек.

Из них трое выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (488)


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