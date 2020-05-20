Новых случаев нет: на коронавирус в Абхазии проверили еще 46 человек

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, с начала пандемии в Абхазии было диагностировано 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли еще 46 человек, у всех них диагноз коронавирус не подтвержден, продолжает информировать граждан оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"34 человека сегодня в течение дня выписаны из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар", все они военные курсанты - 32 по линии Минобороны и два - Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не подтвержден", - говорится в сообщении штаба.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек.

Из них трое выздоровели, и один пациент умер.