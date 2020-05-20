Новая партия: курсанты МЧС Абхазии вернулись на родину из России

По распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, курсанты возвращаются организованными группами.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Первая группа курсантов МЧС Абхазии, обучающихся в России, вернулись на родину в среду 20 мая, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

По распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, курсанты возвращаются организованными группами.

Пока в Абхазию вернулись 13 курсантов, 23 мая ожидается прибытие еще 10 студентов.

Курсанты прошли тест на коронавирус, их на спецмашине доставили в сухумский санатории "Айтар" для прохождения 14-дневного карантина .

"После прохождения карантина и отсутствия при повторном тестировании коронавируса, курсанты МЧС продолжат выполнять возложенные на них обязанности в штатном режиме", - передает ведомство.

В сообщении также отмечается, что сотрудники медицинского управления МЧС республики продолжают нести службу на российско-абхазской границе по реке Псоу.

Помимо мониторинга температурного режима граждан, пересекающих госграницу, спасатели "собирают и обрабатывают сопутствующую информацию" для ее дальнейшей передачи Минздраву и МВД Абхазии.