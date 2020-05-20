Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 мая

В четверг на территории Абхазии будет жаркая погода, до 29 градусов, поздно вечером возможен небольшой дождь.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. В четверг 21 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков, поздним вечером местами возможен небольшой дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - стабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды от слабого до умеренного.

Относительная влажность воздуха 60-80%.