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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (390)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200521/1030182096/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-22-maya-.html

В пятницу на территории Абхазии средняя дневная температура опустится до 22 градусов, возможен ливневый дождь с грозой.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В пятницу 22 мая в Абхазии значительно ухудшится погода, ожидается облачность и умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, будет расти.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С,  днем от +17°С до +22°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (390)


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