Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 мая

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В пятницу 22 мая в Абхазии значительно ухудшится погода, ожидается облачность и умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление пониженное, будет расти.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное.
Относительная влажность воздуха 70-90%.