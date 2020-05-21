Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 мая

В пятницу на территории Абхазии средняя дневная температура опустится до 22 градусов, возможен ливневый дождь с грозой.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В пятницу 22 мая в Абхазии значительно ухудшится погода, ожидается облачность и умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, будет расти.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +17°С до +22°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное.

Относительная влажность воздуха 70-90%.