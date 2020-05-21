Трое выздоровевших от COVID-19 выписаны из Гудаутской больницы

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находится 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Трое пациентов, выздоровевших от коронавируса, выписаны из Гудаутской больницы в четверг 21 мая, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

Отмечается, что двое пациентов - курсанты российских ВУЗов, один - житель Гудауты.

За последние сутки диагноз коронавирус не был подтвержден ни у одного человека из 62 протестированных на COVID-19.

Оперштаб также информирует, что из пансионата "Айтар" в Сухуме были отпущены 28 человек, у которых также не был подтвержден диагноз. Все они курсанты - девять человек по линии Минобороны и 19 курсантов от Министерства внутренних дел.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Всего шесть выздоровевших, и один летальный исход.