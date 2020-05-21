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Трое выздоровевших от COVID-19 выписаны из Гудаутской больницы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (497)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200521/1030185633/Troe-vyzdorovevshikh-ot-COVID-19-vypisany-iz-Gudautskoy-bolnitsy-.html

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находится 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Трое пациентов, выздоровевших от коронавируса, выписаны из Гудаутской больницы в четверг 21 мая, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

Отмечается, что двое пациентов - курсанты российских ВУЗов, один - житель Гудауты. 

За последние сутки диагноз коронавирус не был подтвержден ни у одного человека из 62 протестированных на COVID-19.

 

Оперштаб также информирует, что из пансионата "Айтар" в Сухуме были отпущены 28 человек, у которых также не был подтвержден диагноз. Все они курсанты - девять человек по линии Минобороны и 19 курсантов от Министерства внутренних дел. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Всего шесть выздоровевших, и один летальный исход.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (497)


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