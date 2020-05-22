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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (391)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200522/1030189782/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-.html

В выходные дни, 23 и 24 мая, погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет неустойчивая.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В выходные дни, 23 и 24 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу с ночи и до второй половины дня ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное. 

Ветер - 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.

Температура морской воды +19°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (391)


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