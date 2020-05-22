Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В выходные дни, 23 и 24 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу с ночи и до второй половины дня ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер - 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +19°С.
Относительная влажность воздуха 70-90%.