Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни, 23 и 24 мая, погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет неустойчивая.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В выходные дни, 23 и 24 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу с ночи и до второй половины дня ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер - 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.

Температура морской воды +19°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.