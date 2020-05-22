Посол России в Абхазии: прием граждан консульским отделом увеличился вдвое

Прием граждан консульским отделом посольства был прекращен с 30 марта по 11 мая на фоне введения властями Абхазии ограничительных мер из-за коронавируса.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Сотрудники консульского отдела посольства после возобновления приема посетителей 12 мая были вынуждены принимать ежедневно вдвое больше граждан, чем обычно, говорится в комментарии посла России в Абхазии Алексея Двинянина, опубликованном на сайте ведомства.

"Следует отметить, что прием ведется строго по заранее опубликованному графику, в соответствии с которым с 3 июня имеющаяся "задолженность" по приему посетителей будет ликвидирована", - отметил посол.

По словам Двинянина, консульские услуги в период с 30 марта по 11 мая оказывались лицам, имеющим веские гуманитарные основания. При этом накануне приостановки приема посетителей запись на подачу документов для оформления пятилетних загранпаспортов велась вплоть до 20 мая.

Отмечается, что запись на прием в консульский отдел посольства действует исключительно для подачи анкеты на оформление пятилетнего загранпаспорта, так как эта процедура остается наиболее востребованной.

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции посетители допускаются в консульский отдел только при наличии медицинских масок и при наличии свободных приемных окон. То есть внутри обычно находятся не более шести человек одновременно", - подчеркнул Алексей Двинянин.

Во двор посольства в зону ожидания также ограничили пропуск, чтобы избежать массового скопления. За пределами территории посольства сотрудники не могут обеспечить соблюдение гражданами социальной дистанции.

Особое внимание посол уделил тому факту, что лица преклонного возраста и инвалиды обслуживаются в индивидуальном порядке. Кроме того, сотрудники консульского отдела выдают и принимают документы у таких граждан вне очереди прямо на улице или посещают их по месту жительства.

Сотрудники консульского отдела также 3-4 раза в месяц ведут выездной прием анкет и выдачу готовых загранпаспортов в Гагре. Так, в марте там принято около 600 анкет, выдано около 400 загранпаспортов.

Прием граждан в консульском отделе посольства осуществляется по адресу: город Сухум, улица Лакоба, дом 45 (вход с улицы Аидгылара).

По улице Званба, 9 расположено консультационное бюро Кабинета министров Абхазии, которое проводит разъяснительную работу с гражданами по вопросам получения российского гражданства и замены паспорта гражданина России, а также оформления необходимого пакета документов для дальнейшего обращения в российское посольство в Абхазии. Соответственно посольство России в Абхазии не контролируют порядок организации работы бюро.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин в своем комментарии также обратил внимание на правила получения пенсий и иных социальных выплат, временно действующие для российских граждан, постоянно проживающих в Абхазии.

Так, согласно постановлению правительства России от 17 апреля 2020 года автоматически продлены выплаты пенсий и иных социальных выплат без документального подтверждения факта нахождения гражданина в живых, принадлежности к российскому гражданству, а также выполнения (невыполнения) гражданами оплачиваемой работы.

Эти меры распространяются только на граждан, проживающих за рубежом, у которых срок действия документов, необходимых для продолжения выплаты пенсионного обеспечения, истекает в интервале с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно.

Тем гражданам, у кого срок действия документов истек ранее, то есть до 1 марта, необходимо получить в консульском отделе посольства соответствующие справки для начисления пенсий. Выплаты им будут осуществляться в общем порядке.