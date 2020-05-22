Алхас Чолокуа возглавил Управление по связям со СМИ при президенте

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Алхас Чолокуа назначен начальником Управления по связям со средствами массовой информации Администрации президента Абхазии Аслана Бжания.

Алхас Чолокуа занимал должность заместителя руководителя Управления информации и средств массовой коммуникации при президенте с 2005 по 2011 год. С 2011 по 2014 год был гендиректором АГТРК.

Пресс-секретарем главы государства будет назначена журналист Марианна Квициния.

Повторные выборы президента состоялись 22 марта. На пост президента на седьмых по счету выборах главы Абхазии претендовали три кандидата – лидер оппозиционного блока Аслан Бжания, лидер партии "Акзаара" Леонид Дзапшба и министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Аслан Бжания выиграл, набрав 56,5% голосов. Церемония инаугурации главы государства прошла 23 апреля.