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Алхас Чолокуа возглавил Управление по связям со СМИ при президенте

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200522/1030190963/Alkhas-Cholokua-vozglavil-Upravlenie-po-svyazyam-so-SMI-pri-prezidente.html

Соответствующее распоряжение подписано президентом Абхазии Асланом Бжания в пятницу 22 мая.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Алхас Чолокуа назначен начальником Управления по связям со средствами массовой информации Администрации президента Абхазии Аслана Бжания.

Алхас Чолокуа занимал должность заместителя руководителя Управления информации и средств массовой коммуникации при президенте с 2005 по 2011 год. С 2011 по 2014 год был гендиректором АГТРК.

Пресс-секретарем главы государства будет назначена журналист Марианна Квициния. 

Повторные выборы президента состоялись 22 марта. На пост президента на седьмых по счету выборах главы Абхазии претендовали три кандидата – лидер оппозиционного блока Аслан Бжания, лидер партии "Акзаара" Леонид Дзапшба и министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Аслан Бжания выиграл, набрав 56,5% голосов. Церемония инаугурации главы государства прошла 23 апреля. 



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