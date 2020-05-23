Россотрудничество продлило срок регистрации заявок на обучение в России по квоте

К участию в отборочной кампании допускаются иностранные граждане и лица без гражданства, включая соотечественников, проживающих за рубежом.

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии сообщило о продлении срока регистрации и доработки заявок для участия в отборе на обучение в России по квоте продлевается до 1 июля 2020 года. Это значит, что до этого времени можно зарегистрироваться на портале edu.rs.gov.ru, определиться с выбором специальности, доработать свою заявку.

Как сообщается на странице Россотрудничества в Facebook, такое решение было принято по итогам заседание российско-абхазской рабочей группы по проведению отборочной кампании, которое прошло в онлайн-режиме.

Отбор кандидатов на обучение в магистратуре, аспирантуре и ординатуре будет проводиться, как и планировалось, по среднему баллу успеваемости в июле.

Отбор претендентов на бакалавриат и специалитет пройдет также в июле. Способ отбора будет определен рабочей группой в течение месяца.

"Пока рассматриваются различные варианты. Наиболее вероятные из них: или проведение отбора онлайн при помощи российских ВУЗов и их специализированных платформ, или в очной форме при соблюдении мер и предписаний органов государственной власти Республики Абхазия по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

В Россотрудничестве отметили, что на текущий момент остались невостребованные специальности (в общей сложности около 23 квот). Рабочая группа рекомендует кандидатам обратить внимание на данные специальности, так как они также являются важными для республики.