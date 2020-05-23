Праздник в карантин: как Абхазия отметит день святого Симона Кананита

День памяти святого Апостола Симона Кананита ежегодно отмечается в Абхазии 23 мая. В 2013 году этот православный праздник был объявлен нерабочим днем.

О том, как и где буду отмечать православные Абхазии День святого Апостола Симона Кананита, как это будет происходить в условиях пандемии, и что известно о жизни и гибели проповедника, в материале Sputnik.

Sputnik

Святой Апостол Симон Кананит знаковая личность в истории не только всего православного мира, но и Абхазии в частности. По словам главы Абхазской православной церкви Виссариона Аплиа, Богослужения в память об этом святом пройдут во всех храмах страны 23 мая. В сухумском кафедральном соборе оно началось 8:00 и продлится примерно до 12:00.

Что касается ограничительных мер, введенных в Абхазии из-за пандемии коронавируса, Аплиа отметил, что прихожане могут предпринять меры предосторожности и использовать медицинские маски, перчатки.

Жизнь и смерть мученика

Как повествует предание, в середине I века в Абхазию прибыли Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.

Один из двенадцати учеников Иисуса Христа святой апостол Симон – по одной из теорий по происхождению сын святого праведного Иосифа Обручника от первого брака, приходится Иисусу Христу сводным братом.

Апостола Симона часто именуют Зилотом или Кананитом. Иногда прозвище Зилот (ревнитель) объясняют его принадлежностью к зелотам — иудеям, целью которых было свержение римского владычества. Но он мог вовсе не принадлежать к этой секте, а просто быть благочестивым ревнителем веры.

Согласно библейским преданиям, на свадьбе будущего Апостола в Кане Галилейской, Иисус Христос совершил первое чудо – претворил воду в вино. Это событие полностью изменило всю дальнейшую жизнь самого Симона, который последовал за Иисусом Христом.

После Вознесения Иисуса Христа, в день Пятидесятницы Симон получил дар Святого Духа, сошедшего на учеников Спасителя в виде огненных языков в Сионской горнице. Вместе с другими Апостолами он вышел на проповедь Евангелия Христова.

Святой Апостол Симон примерно в 55 году н. э. поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. По преданию, еще в I веке рядом с пещерой Апостола Симона забил целебный источник, который существует до сих пор.

В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X века на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеимона на горе Афон.

Православные христиане Абхазии и паломники со всего мира просят апостола Симона о заступлении и помощи в жизненном устройстве, благополучии браков и укреплении в вере.

В 2012 году в храме завершились археологические исследования, и планировалось законсервировать объект для дальнейшего капитального ремонта, но средств на необходимый объем работы не были выделены государством. Храм Симона Кананита в Новом Афоне все еще закрыт для Богослужений и посещения. Когда приступят к его ремонту неизвестно.