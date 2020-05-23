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Выдвижение кандидатов в депутаты Парламента началось в Абхазии 

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200523/1030192591/Vydvizhenie-kandidatov-v-deputaty-Parlamenta-nachalos-v-Abkhazii.html

Выборы депутатов Парламента Абхазии пройдут 12 июля, кандидаты будут баллотироваться на освободившиеся места, которые ранее занимали Аслан Бжания, Александр Анкваб, Дмитрий Дбар и Юрий Хагуш.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Парламента с 23 мая по 12 июня будет проходить регистрация партий и инициативных групп и выдвижение кандидатов в депутаты, сообщает официальный сайт ЦИК Абхазии.

© Sputnik / Гуния Леон
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии

Для того, чтобы зарегистрироваться в ЦИКе, инициативные группы должны собрать от 200 до 250 подписей избирателей. В период выдвижения политическая партия регистрируется в Центральной избирательной комиссии, затем на съезде принимает решение о кандидатуре на выдвижение в депутаты.

Регистрация партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов завершится за месяц до дня голосования – 12 июня. ЦИК приступит к регистрации кандидатов в депутаты с 12 июня, завершится этот процесс 2 июля, за десять дней до дня голосования.

Центральная избирательная комиссия в течение десяти дней со дня принятия документов может принять решение о регистрации кандидата в депутаты или же мотивированное решение об отказе в регистрации.

Списки избирателей для всеобщего ознакомления должны появиться в избирательных участках не позднее 10 дней до дня голосования. Согласно выборному законодательству, Центральная избирательная комиссия предоставляет в окружные избирательные комиссии избирательные бюллетени за день-два до дня голосования.

Выборы депутатов в Парламент Абхазии пройдут 12 июля в четырех округах: Кындыгском избирательном округе №31, Гудаутском избирательном округе №18, Бзыпском избирательном округе №10  и Отхарском избирательном округе №14.

Избранным считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявшие участие в голосовании. Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25% избирателей внесенных в списки.

Парламент Республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бжания, Анкваб, Дбар и Хагуш сложили полномочия депутатов

Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим большее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.

На повторном голосовании избранным считается кандидат, который получил больше голосов, вне зависимости от количества избирателей принявших участие в голосовании.

Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.

Места в Парламенте освободились после того, как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.



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