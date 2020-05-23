Ушел из жизни заслуженный работник физкультуры и спорта Абхазии Валерий Логуа

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. На 79 году жизни скончался заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, почетный мастер спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Валерий Логуа, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии.

"Большая работа проводилась Валерием Андреевичем в качестве вице-президента Федерации баскетбола. При его непосредственном участии сборная мужская команда Абхазии успешно выступала на чемпионате Юга России, а затем – Краснодарского края", - отмечает Госкомитет.

С 1994 года Валерий Логуа был бессменным вице-президентом ФК "Динамо". В последние годы исполнял обязанности директора общественной организации "Спортивно-оздоровительный комплекс "Динамо".

"Трудолюбию и энергии Валерия Андреевича можно позавидовать. Он умел и любил работать, радовался общению с друзьями, которые в нем постоянно нуждались. Любой посетитель для него – дорогой гость. К нему шли за помощью и советом, и он помогал и молодым, и пожилым, старался понять и подбодрить. Словом, постоянно в движении, что-то решал, с кем-то договаривался", - подчеркивает Госкомитет по делам молодежи и спорту.

Валерий Логуа родился 25 ноября 1941 года в городе Гудаута. В 1948 году он поступил во вторую сухумскую среднюю школу, а после восстановления национальных учебных заведений учился в десятой абхазской школе.

В 1997 году он вышел с инициативой проводить чемпионат по футболу среди школьников в двух возрастных группах под патронажем министерства образования Республики Абхазия. Это предложение нашло понимание у руководства, в прошлом году уже завершился 14-й по счету чемпионат.

В 2000 году Валерий Логуа стал директором РДЮСШ игр в парке Курченко. Республиканская спортивная школа – это одно из самых больших спортивных сооружений в Абхазии, с тремя спортивными залами. На тот момент, когда его возглавил Валерий Логуа, здание находилось в плачевном состоянии, последний капитальный ремонт проводился более двадцати лет назад.

Сейчас в здании РДЮСШ проводятся соревнования международного уровня по самбо, дзюдо, баскетболу и другим видам спорта. На базе РДЮСШ игр Валерий Логуа, откликнувшись на просьбы родителей, организовал дневной летний лагерь для детей младших классов.

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