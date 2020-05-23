Необычные жители леса: где в Абхазии найти краснокнижных черепах

Во Всемирный день черепахи корреспонденты Sputnik, узнали о том, где в Абхазии можно увидеть редкий вид кранснокнижного животного и как к черепахам относятся местные жители.

23 мая во всем мире отмечают Всемирный день черепахи. В Абхазии распространены два вида черепах - болотная и сухопутная.

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Свинья - враг черепахи

Сухопутная черепаха - редкий вид, который занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. По словам директора Института экологии Романа Дбар, ареал распространения сухопутной черепахи простирается по всему Причерноморью.

"Но дело в том, что все эти пространства активно осваиваются человеком на протяжении последних 100 лет. Невозможным оказалось соседство этой черепахи с человеком. Даже та черепаха, которая сегодня обитает в пицундо-мюссерском заповеднике, очень уязвима. К примеру, свободный выгул свиньи смертелен для этой черепахи. Свиньи едят черепашьи яйца и только вылупившихся черепашат. Еще и туристы собирают черепашек и увозят, потому что есть такая мода держать дома таких непритязательных к условиям животных",- объяснил он.

Живут редкие краснокнижные черепахи в Абхазии на территории пицундско-мюссерского заповедника, куда и отправилась корреспондент Sputnik Саида Жиба в сопровождении молодого биолога Умара Джакониа.

Умар заинтересовался изучением средиземноморских черепах еще когда учился на биологическом факультете Абхазского государственного университета. Интерес к краснокнижным животным ему привил зоолог, кандидат биологических наук, из Нижнего Новгорода Марк Пестов, который занимается реализацией проекта по охране средиземноморской черепахи и каждый год на протяжении десяти лет приезжает поселок Лдзаа, находящийся недалеко от Пицунды для изучения сухопутных черепах.

© Foto / Саида Жиба Сухопутные черепахи в Пицунде

"Когда он узнал о моей специализации, то посвятил меня в свои исследования. Мы изучали строение частей тела, ногтей, хвоста, панциря, особенностей их поведения и манеру передвижения. Если одна и та же черепаха попадалась нам через несколько лет, то мы изучали изменения, происходившие с ней",- рассказывает Умар.

В изучении черепах ученым пытались помогать и местные жители, которые часто сообщали ученым о своих находках, но зачастую путали болотных черепах с сухопутными, которые обитают исключительно в лесах.

"Бывает, что черепах видят в огородах и дворах, а иногда и на берегу моря. Но этому есть объяснение - когда туристы прихватившие черепашек во время похода в лес, потом отпускают их на берегу. В деревне все объясняют туристам, что нельзя трогать этих краснокнижных черепах. Но не все следуют советам"- сказал биолог.

Сами жители окрестностей, по словам Умара, очень бережно и ответственно относятся к редким соседям - если видят их за пределами леса, относят обратно, охотники в лесу пытаются не наехать на них на машине. Единственная опасность для черепах, как и говорил эколог Дбар, свиньи, для которых черепахи лишь корм.

Черепашья любовь

Зимой черепахи, как и медведи, впадают в спячку. Они начинают готовиться к спячке в октябре, а просыпаются в конце апреля.

В мае у них период размножения, поэтому в лесах их можно увидеть "гуляющими" по парам или даже группами. По словам Умара, по наблюдениям западных ученых, если вы хотите увидеть одну черепаху в лесах Краснодарского края, то нужно искать ее часами. В Лдзаа в течение 30 минут можно найти 10-15 штук.

Чтобы увидеть черепах своими глазами корреспондент Sputnik вместе с Умаром поднялась на возвышенность под названием Ацангуара. В течение первых 15 минут "исследования" насчитали семь черепах.

Умар объяснил, что по количеству колец на панцире можно определить возраст черепахи, одной из встреченных было уже 10 лет.

"Но кольца могут и обмануть. Со временем на панцире появляются новые кольца, а старые исчезают. Нелегко установить возраст черепахи. Но, если панцирь более темный, значит, черепахе уже много лет",- отметил он.

Не одна такая

Как оказалось, средиземноморская черепаха не самый редкий вид, встречающийся в Абхазии.

В республике дважды был зафиксирован и третий вид - морская зеленая черепаха. Панцирь, пойманной ученными в последний раз особи достигал 85 сантиметров.

Морские зеленые черепахи обитают в основном в Средиземном море, но время от времени заплывают и в Черное. В 2015 году зеленая черепаха попала в сети абхазских рыбаков в районе реки Репруа в Гагре. По данным ученных, она весила почти 30 килограмм.

По мнению Романа Дбар, все три вида черепах, очень важны для экосистемы Абхазии. Животные находятся в уязвимом положении и их необходимо внести в готовящуюся к выпуску "Красную книгу Абхазии", а для средиземноморских черепах необходимо создать отдельный питомник, чтобы избежать их исчезновения, считает эколог.