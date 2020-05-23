23:36 23 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.88
  • EUR78.44
Поиск

Новых случаев не выявлено: еще 50 человек проверили на коронавирус в Абхазии

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (664)
686 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200523/1030196164/Novykh-sluchaev-ne-vyyavleno-esche-50-chelovek-proverili-na-koronavirus-v-Abkhazii.html

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Абхазии было зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19.

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. За прошедшие сутки на COVID-19 в Абхазии проверили еще 50 человек, у всех результат отрицательный, диагноз коронавирус не подтвержден, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

"14 человек сегодня в течение дня выписаны из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар", все они курсанты - 13 человек по линии Минобороны и один курсант от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не подтвержден", - говорится в сообщении.

Восемь пациентов - все они курсанты, в течение суток выписаны из Гудаутской ЦРБ.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находится 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них четырнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (664)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
По местам Симона Кананита.
Симон Кананит в Абхазии: последнее пристанище апостола
Отработали навыки: Ту-142МЗ пролетели девять тысяч километров над Тихим океаном
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться