Новых случаев не выявлено: еще 50 человек проверили на коронавирус в Абхазии

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Абхазии было зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19.

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. За прошедшие сутки на COVID-19 в Абхазии проверили еще 50 человек, у всех результат отрицательный, диагноз коронавирус не подтвержден, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

"14 человек сегодня в течение дня выписаны из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар", все они курсанты - 13 человек по линии Минобороны и один курсант от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не подтвержден", - говорится в сообщении.

Восемь пациентов - все они курсанты, в течение суток выписаны из Гудаутской ЦРБ.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находится 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них четырнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.